Генсек ООН призвал прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией на юго-западе Сирии и призвал все стороны соблюдать договоренности и проявлять сдержанность, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен недавней эскалацией военных действий на юго-западе Сирии, включая наземные наступательные операции и бомбардировки с воздуха на юго-западе Сирии. Эти атаки привели к перемещению тысяч гражданских лиц, большинство из которых продвигаются к границе Иордании", - говорится в распространенном заявлении Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш "также обеспокоен значительными рисками, которые эти наступательные операции представляют для региональной безопасности".

Глава Всемирной организации настоятельно призывает все заинтересованные стороны прекратить военную эскалацию и соблюдать соответствующие договоренности, "которые обеспечили относительное спокойствие на юго-западе Сирии в последний год", подчеркнул пресс-секретарь ООН.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает всех проявлять сдержанность и выполнять эти обязательства в первоочередном порядке", - отмечает Дюжаррик.