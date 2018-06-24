Ирак уничтожил 45 боевиков ИГ в Сирии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирака объявили об уничтожении 45 участников группировки "Исламское государство", сообщила газета The Telegraph.

По информации властей, среди ликвидированных есть главари, которые отвечали за планирование боевых действий.

В пятницу вечером иракский истребитель F-16 нанес удар по позициям боевиков под Дейр эз-Зором примерно в 50 километрах от сирийско-иракской границы. Были уничтожены три дома, связанные подземным туннелем.

Пока нет подтверждения этой информации из других источников. Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.