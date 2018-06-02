Российская военная полиция выставила наблюдательные посты в сирийских населенных пунктах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс, заявил в субботу на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"Для пресечения провокаций, контроля переселения беженцев и оказания помощи мирным жителям подразделениями российской военной полиции выставлены наблюдательные посты в населенных пунктах Эр-Растан, Кафер-Лаха, Телль-Биса, Заафарана, Харет-Тукман и Касири-Карабеси", - отметил Цыганков.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд сирийских граждан в районе мечети Асада и университетской больнице города Алеппо проведены благотворительные акции.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 131 человеку, в том числе 72 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 226 человек, в Восточную Гуту - 132 человека. Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Эд-Духур вышло 379 человек с личным имуществом", - подчеркнул А.Цыганков.

Всего с 31 мая выведено 805 человек и 179 единиц техники.