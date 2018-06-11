Минобороны РФ заявило о подготовке провокации с химоружием в провинции Дейр-эз-Зор

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что боевики "Сирийской свободной армии" при содействии американского спецназа готовят провокацию с использованием химического оружия в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевиками "Сирийской свободной армии" в населенный пункт Хакль аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором", сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам в Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", - сказал он.

"Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии", - отметил Конашенков.

Как сообщалось, 7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

В конце мая президент страны Башар Асад заявил в интервью RT, что Сирия благодаря России избежала массированного удара со стороны стран Запада после якобы имевшего место применения химического оружия Дамаском в Восточной Гуте.