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Трамп призвал демократов помочь изменить иммиграционное законодательство страны

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Демократическую партию не самоустраняться от работы по изменению американского иммиграционного законодательства.

"Демократы, измените законы. Не противьтесь. Мы работаем намного лучше, чем (Джордж) Буш и (Барак) Обама (предыдущие президенты США - ИФ), но нам нужна сила и безопасность на границе! Мы не можем принять всех людей, пытающихся проникнуть в нашу страну. Сильные границы, без преступлений!", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Ранее Трамп заявил, что открытие границ США для нелегалов означало бы рост преступности в стране, и выступил за ужесточение законов в сфере иммиграции.

В ходе предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности". Помимо этого, демократы и республиканцы пока не могут найти общий подход к решению вопроса о разделении семей иммигрантов.

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Теги: Дональд Трамп
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