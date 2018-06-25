Землетрясение произошло на северо-западе Монголии у границы с Россией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 277 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 02:40 мск в понедельник землетрясения имел координаты 51.22 градуса северной широты и 98.38 градуса восточной долготы и находился примерно в 30 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 баллов по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.