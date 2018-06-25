Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей отказано в видеосвязи с осужденным украинцем Олегом Сенцовым.

"Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала омбудсмен на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Денисова возмущена тем, что российская сторона постоянно убеждает мировое сообщество, что "с украинскими политзаключенными все в порядке", в то же время адвокаты говорят противоположное. "Все это вызывает большую обеспокоенность и недоверие!" - добавила она.

Омбудсмен потребовала предоставить ей допуск к Сенцову, Балуху, Александру Кольченко, Станиславу Клыху, Роману Сущенко и другим украинцам, осужденным в России. По словам Денисовой, МИД Украины направил России соответствующий запрос.

С 14 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека находится в России. Она пока не встретилась ни с кем из украинских заключенных.