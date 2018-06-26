До 2021 года Россия передаст ООН $6 млн для помощи палестинским беженцам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия до 2021 года предоставит $6 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил замминистра РФ Сергей Вершинин.

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации предусмотрено выделение в 2017-2021 годах $10 млн. $4 млн. из этой суммы уже поступило в распоряжение БАПОР", - сказал он, выступая на заседании Специального комитета Генассамблеи ООН по объявлению добровольных взносов в БАПОР.

При этом он отметил, что в 2013 и 2015 годах Россией "также были внесены добровольные взносы в бюджет Агентства - по $2 млн. каждый".

Вершинин подчеркнул, что РФ "высоко оценивает роль БАПОР в облегчении положения палестинских беженцев" и знает "о тех трудностях, с которыми сталкивается агентство, не в последнюю очередь, в контексте внешнеполитической линии американской администрации на ближневосточном направлении".

В январе администрация США объявила, что сокращает выплаты в БАПОР. В результате агентство недосчиталось порядка $300 млн.