Что случилось этой ночью: вторник, 26 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития РФ до 2025 года строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Краснодара в Грозный. Проект может обойтись федеральному бюджету более чем в 1 трлн рублей.

- Британский парламент одобрил инициативу правительства о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Хитроу. Расширение главной воздушной гавани страны вызвало ожесточенные дебаты: сторонники говорят о том, что проект станет мощным импульсом для развития британской экономики, противники заявляют о вреде для экологии и неудобствах, с которыми придется столкнуться жителям Лондона.

- Президент США стал меньше прислушиваться к мнению главы Пентагона. Источники в Белом доме говорят, что Трамп перестал полагаться на советы Мэттиса, поскольку предполагает, что тот смотрит на него свысока и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив.