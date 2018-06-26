В Кишиневе возобновилась акция против отмены итогов выборов мэра

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Во вторник у здания мэрии Кишинева возобновилась акция протеста против решения Высшей судебной палаты Молдавии о признании выборов мэра недействительными, эту акцию планируют сделать бессрочной. Как передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева, с 7:30 манифестанты пикетируют здание мэрии.

В акции протеста участвуют несколько сотен человек. Они перекрыли движение транспорта по центральному проспекту Штефана чел Маре и скандируют лозунги: "Долой диктатуру!", "Долой мафию!", "Мы не отступим!", "Верните украденный голос!", "Плахотнюк, не забывай - твой дом тюрьма", "Мы выстоим!". Здание мэрии оцеплено полицейскими, но они ни не вмешиваются в действия манифестантов.

"Со вчерашнего вечера мы официально живем в условиях диктатуры. Если до сих пор у нас было одно-единственное требование - признать результаты выборов, то теперь мы выступаем против всей этой коррумпированной власти. Мы будем их преследовать всюду. Пусть готовятся, мы готовим им много сюрпризов. Нас много, нас - вся страна. Мы вернем себе страну. Долой мафию!", - призвала на митинге лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Победивший на выборах мэра лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстаесе заявил, что с сегодняшнего дня начинается бессрочная акция протеста.

"В течение дня мы будем обсуждать план дальнейших действий. Мы создадим Комитет национального сопротивления, который будет координировать акции протеста. В него войдут известные люди со всей страны. Решение суда касается не только Кишинева, они хотят подавить демократию по всей стране. Мы будем проводить акции протеста, дойдем и до акций гражданского сопротивления", - заявил Нэстасе.

Отмена результатов выборов

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его соперник - 47,43%. Сразу после выборов Чебан признал свое поражение и поздравил Нэстасе с победой. После этого социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.

На прошлой неделе суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева. Поздно вечером в понедельник Высшая судебная палата отклонила кассационную жалобу Нэстасе, оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Решение ВСП является окончательным и не подлежит оспариванию.

Центральная избирательная комиссия должна дать разъяснения, как поступить в данном случае, когда результаты выборов были аннулированы.