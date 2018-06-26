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Фигурант "болотного дела" получил политическое убежище в Литве

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Объявленный в розыск фигурант дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Дмитрий Бученков сообщил, что получил политическое убежище в Литве.

"Департамент миграционной политики Литвы согласился с моими доводами и дал мне статус беженца", - сказал Бученков во вторник "Интерфаксу".

По его словам, основанием для предоставления политического убежища стал запрос, в котором он указал, что был вынужден покинуть Россию из-за политического преследования. Решение о предоставлении убежища было принято 25 июня, добавил Бученков.

Он обвинялся в участии в массовых беспорядках и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Бученков был арестован в декабре 2015 года, в марте 2017 года мера пресечения была изменена на домашний арест.

В ходе судебного разбирательства Бученков перестал являться на заседания. Позже выяснилось, что он покинул Россию. В связи с этим обвиняемый был заочно арестован и объявлен в розыск.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек.

Активист левого движения, сторонник анархических взглядов Бученков является кандидатом политических наук, заместителем заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ им.Пирогова, автором книги "Анархисты в России в конце XX века". Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Бученкова на уголовное преследование и необоснованность содержания под стражей.

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Теги: Дмитрий Бученков, Литва

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