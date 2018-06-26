Австрия начала учения по пресечению притока незаконных иммигрантов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Вена проводит во вторник на границе со Словенией масштабные военные учения, направленные на упреждение притока незаконных иммигрантов, пишет немецкая газета Bild.

По словам Штрахе причиной для проведения учений стали "дискуссии о закрытии внутренних европейских границ, инициированные Германией".

Еще одной причиной для подобных учений, по словам вице-канцлера, послужили "события, происходящие на традиционных маршрутах мигрантов на Балканах".

В свою очередь глава МВД Австрии Герберт Кикль объяснил проведение учений необходимостью "проверки того, насколько (эффективно - ИФ) австрийская федеральная полиция сможет справиться с неожиданным и большим притоком беженцев".

Агентство Associated Press в свою очередь пишет, что "мигрантов изображали 200 австрийских полицейских курсантов, которые скандировали и били по металлическому забору, требуя, чтобы их впустили".