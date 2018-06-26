Глава британского МИД рассказал о продолжающемся лечении Скрипалей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что пострадавшие в результате предполагаемой химатаки в Солсбери по-прежнему проходят лечение.
"Трое людей по-прежнему проходят лечение из-за того, что подверглись воздействию вещества, хотя они, к счастью, уже выписаны из больницы", - сказал британский министр на сессии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге.
Джонсон отметил, что в Солсбери "все еще, спустя три месяца с инцидента, проводятся работы по обезвреживанию".
Вместе с тем глава Форин-офиса признал отсутствие консенсуса по предложению Лондона в ОЗХО.
"Я понимаю, что консенсус был невозможен, поэтому голосование конференции государств-участников (ОЗХО - ИФ) будет завтра", - сказал Джонсон.
Ранее во вторник Великобритания на сессии ОЗХО предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.
Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском Солсбери в начале марта. Помимо этого, воздействию химического вещества был подвержен полицейский.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.