Главные новости
В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей ДементьевСпортФарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Глава британского МИД рассказал о продолжающемся лечении Скрипалей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что пострадавшие в результате предполагаемой химатаки в Солсбери по-прежнему проходят лечение.

"Трое людей по-прежнему проходят лечение из-за того, что подверглись воздействию вещества, хотя они, к счастью, уже выписаны из больницы", - сказал британский министр на сессии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге.

Джонсон отметил, что в Солсбери "все еще, спустя три месяца с инцидента, проводятся работы по обезвреживанию".

Вместе с тем глава Форин-офиса признал отсутствие консенсуса по предложению Лондона в ОЗХО.

"Я понимаю, что консенсус был невозможен, поэтому голосование конференции государств-участников (ОЗХО - ИФ) будет завтра", - сказал Джонсон.

Ранее во вторник Великобритания на сессии ОЗХО предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском Солсбери в начале марта. Помимо этого, воздействию химического вещества был подвержен полицейский.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Борис Джонсон

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Исследование о пользе кофе, электронная кожа и новый "половой переключатель"Подробнее
 Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"
Проект уже получил все разрешения в Германии, Финляндии и Швеции, и теперь Дания предлагает обсуждать "Северный поток 2" на общеевропейском уровнеПодробнее
 Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на УкраинуВедущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину
Он собирался принять участие в конференции, организованной ОБСЕПодробнее
 Трамп перестал советоваться с главой ПентагонаТрамп перестал советоваться с главой Пентагона
Мэттис одним из последних узнает о важных военно-политических решениях президентаПодробнее
Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта ХитроуБританский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу
Несмотря на протесты лондонцев, законодатели одобрили строительство третьей взлетно-посадочной полосыПодробнее
 Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗОМоскалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО
После этого российский омбудсмен намерена встретиться с моряками с судна "Норд"Подробнее
 Английского бульдога по кличке Жа Жа признали самой уродливой собакой в миреАнглийского бульдога по кличке Жа Жа признали самой уродливой собакой в мире
Хозяйка получила $1500 за победу своей домашней любимицыПодробнее
 США собрались ограничить китайские инвестиции и экспорт технологий в КНРСША собрались ограничить китайские инвестиции и экспорт технологий в КНР
Эти шаги Вашингтон мотивирует соображениями национальной безопасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июня6 фото
26 июня
Фотохроника 26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-20189 фото
26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-2018
Иранские болельщицы9 фото
26 июня
Иранские болельщицы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей ДементьевСпортФарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018В РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ РоссииПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахВ РоссииРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебом

ФИФА оштрафовала представителей сборной Германии за инцидент после игры со Швецией

В Раде объяснили отказ пустить Москалькову к Одинцову его украинским гражданством

СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье

СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в ПодмосковьеПо данным ведомства, подтверждается версия об ошибке экипажа лайнера,в катастрофе которого погиб 71 человек Подробнее

Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Трампа

США потребовали от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября

Сбербанк заинтересовался инвестициями в технологии долголетия

Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-офф

Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-оффЭто - первая нулевая ничья, зафиксированная на ЧМ-2018; команда Перу обыграла Австралию Подробнее

Минтранс решил не индексировать тариф "Платон" 1 июля

В Анапе попали в больницу десять прибывших на поезде детей

Фотохроника 26 июня

Фотохроника 26 июня6 фото

Американский астронавт Базз Олдрин подал в суд на своих детей

Строительный кран упал на дом в Казани

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания0 : 0Матч завершенФранция ФранцияМатч завершенподробнееCАвстралия Австралия0 : 2Матч завершенПеру ПеруМатч завершенКаррильо (18), Герреро (50)DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00