Глава британского МИД рассказал о продолжающемся лечении Скрипалей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что пострадавшие в результате предполагаемой химатаки в Солсбери по-прежнему проходят лечение.

"Трое людей по-прежнему проходят лечение из-за того, что подверглись воздействию вещества, хотя они, к счастью, уже выписаны из больницы", - сказал британский министр на сессии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге.

Джонсон отметил, что в Солсбери "все еще, спустя три месяца с инцидента, проводятся работы по обезвреживанию".

Вместе с тем глава Форин-офиса признал отсутствие консенсуса по предложению Лондона в ОЗХО.

"Я понимаю, что консенсус был невозможен, поэтому голосование конференции государств-участников (ОЗХО - ИФ) будет завтра", - сказал Джонсон.

Ранее во вторник Великобритания на сессии ОЗХО предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.