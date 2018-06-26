Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Трампа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США признал правомочным вызвавший споры иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа, передает во вторник телеканал CNBC.

В пользу признания законности документа проголосовали пять судей из девяти, четверо высказались против.

В решении суда указывается, что Трамп не нарушал норм конституции страны при принятии решения. "Указ основывается на законных целях - предотвратить въезд в США ряда представителей наций, которые сложно контролировать", - подчеркнул судья Джон Робертс.

Документ предусматривает отказ в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Из этого списка в апреле был исключен Чад.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Трампа пришлось отказаться от нее после того, как она была заблокирована судьями ряда штатов.

Впоследствии была принята обновленная версия указа, в котором был изменен список государств, в отношении которых действуют ограничения. Тем не менее, действие указа было заблокировано одним из федеральных судов.

Вскоре после этого апелляционный суд Калифорнии разрешил частичное применение документа. Суд принял решение, в соответствии с которым граждане из перечисленных в указе стран смогут пересекать границу США только при наличии тесных родственных связей или формально подтвержденных отношений с юридическим лицом.