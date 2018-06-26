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Цена плащей с надписью "мне все равно" поднялась до $900 после скандала с Меланией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жители США пытаются по завышенной цене продать плащи с надписью "мне все равно", один из которых надевала на встрече с детьми мигрантов первая леди США Мелания Трамп, сообщает во вторник издание The Hill.

Изначально плащи с надписью "I really don't care. Do u?" (англ.: "Мне правда все равно. А тебе?") продавал магазин Zara по цене $39 за штуку. Теперь за плащи, которые Zara полностью распродала, пытаются выручить деньги пользователи онлайн-платформы eBay.

Один из пользователей выставил на продажу плащ, купленный "пару лет назад" в магазине в Чикаго и "надетый всего пару раз". Участники аукциона уже предлагают за плащ $895.

В аукционе за еще один подобный плащ приняли участие порядка 50 пользователей, максимальная ставка составила $610.

На прошлой неделе Трамп посетила центр на границе США и Мексики, где содержатся дети мигрантов. Внимание прессы привлек плащ первой леди США с надписью "мне все равно". Официальный представитель первой леди Стефани Гришам, комментируя выбор супруги президента, заявила, что "это просто куртка, в ней нет скрытого смысла".

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере также прокомментировал ситуацию с плащом, заявив, что таким образом Трамп показывает свое отношение к СМИ, производящим фейковые новости.

В последнее время Трампа активно критиковали за разделение детей мигрантов с их родителями на границе с Мексикой, негативно высказалась об этом в том числе Мелания. В результате 20 июня президент США подписал указ, прекращающий эту практику.

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Теги: Мелания Трамп, США

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