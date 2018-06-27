Совет ЕС принял сложное решение по переговорам с Албанией и Македонией

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Решение о начале в 2019 году переговоров ЕС с Албанией и Македонией о вступлении в Евросоюз было сложным, дебаты продолжались десять часов, сообщила во вторник вечером в Люксембурге после заседания Совета ЕС по общим вопросам министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева.

"Согласие не было простым. Оно было вырвано в последнюю минуту. Но все же это хорошее решение, потому что это решение, которое позволяет двум странам иметь, по крайней мере, график. Это лучше, чем ничего", - заявила глава МИД председательствующей в Совете ЕС Болгарии на пресс-конференции, отвечая на скептический вопрос журналиста относительно объявленного на июнь 2019 года начала переговоров.

Она отметила, что Македония и Албания впервые получили позитивные рекомендации со стороны Европейской комиссии. "Это был первый позитивный доклад с тех пор, как они стали кандидатами. Впервые комиссия предложила совету открыть переговоры, и процедура, как правило, занимает время", - сказала Е.Захарьева, перечислив предварительные процедурные этапы на пути стран-кандидатов к началу переговоров.

"То есть, мы говорим о 2019 годе, но обычно между решением Совета ЕС и открытием переговоров 6-7 месяцев уходит только, чтобы запустить процедуру как таковую", - объяснила болгарский министр.

По ее словам, "на совете ясно проявилось, что все благоприятно настроены на европейскую перспективу Западных Балкан". "Правительства этих двух государств будут должны продолжать двигаться по пути реформ, и все заявили - государства-члены и комиссия - что продолжат поддерживать реформы в обеих странах-кандидатах", - отметила Е.Захарьева.

Принятое во вторник решение по Албании и Македонии она назвала "значительным этапом".

Как ранее сообщалось, на своем заседании в Люксембурге Совет ЕС по общим вопросам договорился о начале переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией.

"Государства-члены определили на сегодняшнем заседании Совета по общим вопросам путь к открытию переговоров о вступлении (в Евросоюз - ИФ) с Бывшей югославской Республикой Македонией и Албанией в июне 2019 года", - объявила пресс-служба совета.