Польша не стала вводить уголовное наказание за слова о причастности поляков к нацизму

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Польские законодатели приняли поправки к скандальному закону о Холокосте, сообщает Associated Press.

В документе, который приняли в феврале, была прописана уголовная ответственность за упоминания о причастности поляков к преступлениям нацистов. Теперь же из закона изъяты статьи об уголовном наказании.

Нарушителю грозило тюремное заключение на срок до трех лет, в том числе, и за слова об участии поляков в работе концлагерей, действовавших во время войны на территории оккупированной Польши. Авторы закона настаивали, что в современных СМИ популярен термин "польские лагеря смерти", который используется в отношении лагерей в Освенциме, Собиборе, Треблинке и других. Многие поляки считают, что формулировка подразумевает, что оккупированная Польша участвовала в работе концлагерей.

Этот закон вызвал возмущение евреев как в Израиле, так и по всему миру. Министр образования Израиля и по связям с диаспорой Нафтали Бенет напоминает, что факт помощи некоторых поляков нацистам, их участие в Холокосте - это исторический факт. Так же как и то, что лагеря смерти в Польше строили немецкие нацисты.

Свое удовлетворение в связи с принятыми поправками уже выразили в еврейской диаспоре Польши, а также во Всемирном еврейском конгрессе.