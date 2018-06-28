Что случилось этой ночью: четверг, 28 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москва и Вашингтон готовятся одновременно объявить время и место встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. После встречи ожидается, что главы государств вместе ответят на вопросы прессы — в российско-американских отношениях совместные пресс-конференции не проводились уже несколько лет. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Трамп все еще считает целесообразным возвращение России к формату G7 — на прошедшей встрече лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

- Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий банком блокировать карты их клиентов про подозрении на кражу. Банк может заблокировать карту на срок до двух дней и после согласования с клиентом.

- Из группы Е в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу вышли команды Бразилии и Швейцарии. Бразильская команда со счетом 2:0 победила Сербию. Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой — 2:2.