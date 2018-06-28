В МИД РФ заявили о нелегитимности расширения полномочий ОЗХО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают нелегитимным и незаконным решение, наделяющее Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочиями по установлению виновных в применении химоружия в Сирии.

"Считаем данное решение нелегитимным. Приходится со всей очевидностью констатировать, что при его принятии КГУ (конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия - ИФ) вышла за рамки своего мандата", - говорится в заявлении МИД РФ, текст которого размещен на сайте ведомства.

В МИД РФ напомнили, что перед ОЗХО стояли четко определенные задачи технического содействия национальным программам уничтожения химарсеналов, существовал устраивавший всех механизм внесения при необходимости поправок в конкретные аспекты ее деятельности.

Химконвенция не содержит никаких положений, которые подразумевали бы возможность создания специального механизма по установлению виновных в применении химоружия, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве. "Исходим из того, что наделение Техсекретариата ОЗХО подобными полномочиями без "вскрытия" текста Конвенции и внесения в нее поправок в порядке, предусмотренном статьей XV КЗХО, по определению невозможно", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ считают, что "Великобритания и солидаризировавшиеся с ней страны пошли на откровенный подлог, циничную подмену истинных целей и задач КЗХО путем продавливания нелегитимного решения Конференции государств-участников". "При этом лицемерно умалчивается, что одна из основных целей Конвенции - всеобъемлющее уничтожение химического оружия так и не достигнута. Старательно скрывается, что нарушителем своих обязательств по Конвенции является как раз представитель стран Запада, который по-прежнему обладает наиболее мощным арсеналом отравляющих химвеществ и постоянно откладывает сроки его уничтожения", - говорится в документе.

"Инициаторы же этого нелегитимного решения переключают внимание на совсем другую задачу - определение виновных в предполагаемых химинцидентах", - заявляют на Смоленской площади.

В МИД РФ выразили признательность всем государствам, которые наряду с Россией "проголосовали против одиозного британского проекта решения Конференции государств-участников КЗХО, последствия которого нам всем теперь придется преодолевать".

Ранее в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

По словам постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, в поддержку решения выступили 82 страны, против - 24.