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Аэропорт Бали закрылся из-за активизации вулкана Агунг

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международный аэропорт на индонезийском острове Бали закрыт из-за активности вулкана Агунг, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Отменено 450 рейсов, срочно менять планы придется 75 тысячам человек, сообщают местные власти.

Агунг начал дымиться в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км. Синоптики предупреждают, что ветер может отнести пепел к Яве, одному из самых густонаселенных районов Индонезии. Тем не менее, власти не стали повышать уровень опасности, он по-прежнему остается оранжевым.

Агунг стал проявлять активность в прошлом году; тогда тоже закрывался аэропорт, объявлялась массовая эвакуация. Однако в начале этого года вулкан успокоился.

Извержения Агунга в 1963 году привело к гибели более тысячи человек.

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Теги: Бали, Агунг

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