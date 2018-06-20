ВВС Израиля атаковали 25 объектов ХАМАС в секторе Газа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в среду атаковали 25 объектов движения ХАМАС на территории сектора Газа, сообщило командование вооруженных сил Израиля.

В распространенном командованием заявлении утверждается, что удары были нанесены в ответ на пуск боевиками ХАМАС по территории Израиля 45 ракет.

"Террористическая организация ХАМАС в течение ночи предприняла нападения на граждан Израиля путем жестоких ракетных атак. Это ставит сектор Газа и его мирных жителей на путь ухудшения ситуации", - подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что семь ракет были перехвачены системой ПВО Израиля, по меньшей мере три упали на территории израильских поселений в секторе Газа. Жертв и пострадавших нет, некоторые здания получили незначительные повреждения.