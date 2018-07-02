Украинский омбудсмен Денисова вернулась из России в Киев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вернулась в Киев, не посетив ни одного из осужденных в России украинцев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", омбудсмен прибыла в понедельник на заседание согласительного совета руководителей фракций и групп парламента. Она не стала отвечать на вопросы агентства, отметив, что планирует дать брифинг по итогам своей поездки в РФ.

Между тем в офисе украинского омбудсмена агентству "Интерфакс" сообщили, что в понедельник днем Денисова планирует встретиться с послами стран Европейского Союза в Киеве, чтобы проинформировать их об итогах своей поездки в Россию.

Денисова находилась в РФ с 14 июня согласно договоренностям президентов Украины и РФ о посещении заключенных. Уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.