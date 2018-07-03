Канцлер Германии и глава МВД страны договорились по вопросу миграции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию в вопросах миграционной политики.

По словам Зеехофера, "таким образом он может остаться в должности министра".

Накануне Зеехофер грозился уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером по вопросам миграционной политики.

В ночь на понедельник глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Зеехофер заявил о планах подать в отставку из-за несогласия с Меркель по вопросам миграционной политики. Он сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является Меркель.

29 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

Изначально Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и обещал, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью предотвратить такой ход событий.

По ее словам, результата переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля - такое мнение Меркель высказала накануне в интервью телеканалу ZDF.