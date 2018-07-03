В мире Отравление Сергея Скрипаля

Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Британская полиция добилась значительных успехов в деле поиска человека, который в марте совершил покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлию в Солсбери, сообщила газета Sun.

"Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом "Новичок". Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские - ИФ) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области", - пишет издание.

По данным газеты, ссылающейся на собственные источники в полиции, на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".

Британская полиция намерена "сфокусировать внимание на поиске, как минимум, двух подозреваемых, которые почти наверняка имеют тесные связи с Россией", и привлечь их к ответственности, отмечается в публикации.

Вместе с тем, как пишет Sun, добиться этого будет сложно, поскольку в настоящее время они находятся в России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания. Россия, Сергей Скрипаль

Новости по теме

В мире
В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от КрымаВ Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма
Пресс-секретарь Белого дома настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФПодробнее
 Спасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере ТаиландаСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда
Юные футболисты оказались заблокированы в затопленной пещере около десяти дней назадПодробнее
 США призвали Великобританию увеличить расходы на оборонуСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону
Шеф Пентагона напомнил, что недавно на такой шаг решилась ФранцияПодробнее
 Соперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики
Кандидат от коалиции левых сил обошел остальных с большим отрывомПодробнее
Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка планаПодробнее
 ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотниковПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотников
По оценкам специалистов, для уничтожения дронов около авиабазы российские военные, вероятно, используют комплексы "Панцирь-С"Подробнее
 Американский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатора
В Белом доме поверили фальшивому акценту и впоследствии признали, что подобный инцидент произошелПодробнее
 США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаСША заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала
Пхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

Трамп потребовал от партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей

Застрявшие в Японии российские моряки вернулись на родину

Отменен приговор осужденным за фальсификацию на выборах экс-депутату думы Владивостока и члену избиркома

Украина включит журналиста Вышинского в списки на обмен с Россией

В связи с аварией Азербайджан импортирует электроэнергию из России и Грузии

Президент Азербайджана взял под личный контроль работы на Менгечевирской ГЭС

Мунициальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатов

CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один

Стала известна причина крупных перебоев с электроэнергией в Баку

Канцлер Германии и глава МВД страны договорились по вопросу миграции

Метро в Москве из-за матча Англия-Колумбия ЧМ-2018 будет работать дольше

В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма

В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от КрымаПресс-секретарь Белого дома настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФ Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:008F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00