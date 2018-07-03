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Президент Швейцарии заявил Рухани о поддержке сделки по иранскому атому

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Швейцарии Ален Берсе во вторник выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе и призвал все стороны выполнять свои обязательства, сообщает агентство ИРНА.

Выступая на бизнес-форуме в Берне, в котором принимает участие и президент Ирана Хасан Рухани, он заявил, что считает это соглашение "большой дипломатической победой".

Говоря об отношениях Швейцарии и Ирана, Берсе отметил, что в ходе визита иранского президента в Берн стороны подпишут соглашения в области науки, здравоохранения и транспорта.

По его словам, Швейцария хотела бы продолжить сотрудничать с Ираном в финансовом секторе. Берсе отметил, что принятое сторонами решение о создании первого совместного экономического комитета хорошо иллюстрирует это стремление.

С понедельника президент Ирана Рухани находится в Берне по приглашению своего швейцарского коллеги. Этот визит иранского президента стал первой поездкой Рухани в Европу после того, как 8 мая США объявили о выходе из сделки по иранской ядерной программе.

Швейцарские СМИ пишут, что президент Ирана приехал в Швейцарию, чтобы убедиться в том, что Берн не будет вводить экономические санкции вслед за США.

В заявлении Государственного секретариата по экономике Швейцарии, которое приводит издание "Тан", говорится, что "американские решения не имеют никакого прямого воздействия на Швейцарию".

Однако издание отмечает, что в действительности в настоящее время в Швейцарии практически невозможно найти банк, через который можно было бы вести финансовые дела с Ираном. Многие крупные швейцарские компании, например, Stadler Rail, приняли решение прекратить свою деятельность в Иране. Впрочем, некоторые фирмы намерены продолжать свой бизнес. В частности, недавно швейцарская Nestle, у которой в Тегеране есть офис и два завода, заявила, что пока не намерена уходить из страны.

В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. В Вашингтоне отметили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном и потребовали от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября.

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Теги: Швейцария, Иран

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