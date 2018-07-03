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Ирак начал строить заграждения на границе с Сирией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Власти Ирака начали строительство заградительных сооружений вдоль границы с Сирией, чтобы воспрепятствовать проникновению боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на территорию страны, сообщило во вторник межарабское издание "Аль-Масдар".

По его информации, строительные работы начались накануне в иракском городе Джурф ас-Сахар.

Боевики ИГ захватили ряд крупных иракских городов в 2014 году. Главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года был Мосул. В октябре 2016 года иракские военные начали операцию по освобождению города. В июле 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сделал официальное объявление о поражении террористов в Мосуле.

При этом ИГ по-прежнему контролирует некоторые участки пустынных территорий в восточной Сирии, что, по мнению иракских властей, позволяет террористам проникать в страну.

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Теги: Ирак, Сирия

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