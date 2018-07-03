Из-за нового отключения электричества в Баку пришлось эвакуировать пассажиров метро

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Большая часть Азербайджана остается без света, после ремонтных работ и подключения к энергосистеме в Мингечевире вновь произошло размыкание сети, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник знакомый с ситуацией.

"Сейчас определяется место сбоя в системе с целью устранения аварии. Процесс может занять несколько часов. Баку и большая часть страны полностью обесточены",- сказал собеседник агентства.

В ОАО "Азерэнержи" сообщили, что размыкание произошло на ГРЭС "Шимал" (Баку) и на Сумгаитской ТЭЦ.

Между тем бакинский метрополитен приостановил работу в связи с обесточиванием города, сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедли.

В настоящее время все входы на станции метрополитена закрыты и началась эвакуация пассажиров находящихся на станциях и в застрявших в тоннелях вагонах.

Что случилось ночью

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по предварительным оценкам минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным ведомства эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.