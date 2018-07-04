Метро в Баку будет закрыто в среду из-за очередной энергоаварии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ЗАО "Бакинский метрополитен" в среду в течение дня будет закрыт для обслуживания пассажиров, говорится в совместном заявлении министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и метрополитена.

"Авария, произошедшая во вторник на Азербайджанской ТЭС, привела к ограничениям в подаче электроэнергии в некоторых местах. В результате в тот же день около 19 часов по местному времени было остановлено движение поездов на станциях Бакинского метрополитена. Ввиду неустойчивой подачи электроэнергии для обеспечения движения поездов, Бакметрополитен в среду в течение дня будет работать в тестовом режиме", - отмечается в информации.

Согласно сообщению, в среду у всех выходов станций метро, Центров обмена транспортом и других территорий, где наблюдается массовое скопление людей, будет работать дополнительный общественный транспорт. "В течение дня пассажироперевозки по всем регулярным маршрутным линиям будут осуществляться в специальном режиме и бесплатно", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную работу всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. На Азербайджанской ТЭС ведутся ремонтные работы.

В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%, однако в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.