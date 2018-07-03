Электроснабжение Баку полностью восстановлено после ночной аварии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Баку восстановлено на 100%, регионов Азербайджана - на 80%, заявил "Интерфаксу" руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

По его словам, вскоре полностью будет восстановлено энергоснабжение в регионах страны.

Источник в секторе энергетики сообщил "Интерфаксу", что работа всех восьми блоков Мингечевирской ГЭС в настоящее время приостановлена. По его словам, выясняются причины пожара на ГЭС, которые повлекли отключение энергоснабжения по всему Азербайджану.

В ночь на вторник в результате из-за аномальной жары в Азербайджане и чрезмерного использования электроэнергии в стране, трансформатор на Мингечевирской ГЭС вышел из строя. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время на станции ведутся ремонтные работы.

В Азербайджане в последние дни температура воздуха превышала 40 градусов, в некоторых районах страны она доходила до 50 градусов.

Мингечевирская ГЭС введена в эксплуатацию в 1954 году. Через год была введена в эксплуатацию менее мощная Варваринская ГЭС, которая расположена на 14 километров ниже вниз по течению реки Кура и является контррегулятором Мингечевирской ГЭС. Вместе они образуют Мингечевирский каскад ГЭС. Мощность Мингечевирской ГЭС в результате реконструкции в 2018 году была увеличена с 284 МВт до 424 МВт.