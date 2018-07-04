В мире

В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с засухой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с засухой. Заседание транслировалось онлайн.

На прошлой неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию в масштабе всего государства. Это позволит земледельцам сократить их обязательства перед закупщиками сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис говорил, что литовские аграрии в связи с засухой лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы страны.

Между тем в последние дни в Литве прошли дожди, и засуха постепенно уходит - сейчас она фиксируется только в четырех самоуправлениях.

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Теги: Литва

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