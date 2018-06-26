Латвия введет режим стихийного бедствия в связи с засухой

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Латвии планируют ввести в стране режим стихийного бедствия государственного масштаба в связи с продолжающейся засухой, сообщает BNS.

Совет по кризисному управлению во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет. Как заявил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что это не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.

В то же время режим стихийного бедствия позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией. В частности, уточнил министр земледелия Янис Дуклавс, это позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты, софинансируемые ЕС, или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями. В то же время министр земледелия подчеркнул, что режим стихийного бедствия государственного масштаба не предусматривает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.

Ранее с просьбами объявить чрезвычайное положение в министерство земледелия обратились 25 самоуправлений, пострадавших от засухи. Засушливая погода в ряде регионов Латвии держится с мая.

От засухи также страдает соседняя с Латвией Литва. Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас сообщил агентству BNS, что урожай в Литве в текущем году будет гораздо меньше, чем в 2017 году, а качество зерна хуже - оно мельче и "не годится на хлеб". "С качеством точно будут проблемы, и вообще это количество зерновых будет заметно меньше. На сегодняшний день мы подсчитали, что как минимум 30% урожая уже потеряно", - отмечал Мацияускас.