Иран пригрозил заблокировать транзит нефти из Персидского залива

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В случае, если США, как обещают, добьются запрета на продажу иранской нефти, Тегеран готов закрыть Ормузский пролив, тем самым заблокировав поставки сырья из Персидского залива; об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу Young Journalist Club (YJC).

Иран владеет северным берегом Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. По нему пролегает морской путь, через который проходит почти вся нефть, добываемая в странах Персидского залива, что, по словам Коусари, составляет около 20% от мировых объемов.

"Мир нуждается в этой нефти", - заявил генерал, добавив, что США дорого заплатят за свои враждебные действия.

В понедельник в госдепе США объявили, что начнут восстанавливать санкции против Тегерана с 4 августа, подчеркнув, что цель Вашингтона - свести на нет продажу иранской нефти. Ранее США потребовали от своих союзников к 4 ноября свести импорт нефти из Ирана к нулю.