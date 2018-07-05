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Американские пограничники стали искать нелегальных мигрантов на канадских судах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Канады заинтересовались сообщениями о том, что американские пограничники ищут нелегальных мигрантов на канадских рыболовецких судах, сообщает в среду The Star.

На данный момент известно по меньшей мере о двух инцидентах, произошедших 24 и 25 июня в заливе Мэн у островов Макиас-Сил и Норт-Рок, которые являются предметом территориального спора между США и Канадой. Канадская Ассоциация рыболовов заявляет, что таких случаев было по меньшей мере десять.

Со слов моряков, сотрудники пограничного патруля США всходили к ним на борт и спрашивали, не перевозят ли они нелегальных мигрантов.

Отмечается, что обычно этот район патрулирует береговая охрана. Пограничный патруль США от комментариев по этой теме отказался.

Спорные острова в заливе Мэн необитаемы, однако рядом с ними находятся промысловые районы, где канадские и американские рыбаки ловят омаров.

Взаимоотношения между США и Канадой обострились после того, как Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия; Оттава поступила аналогично, введя ограничения на ввоз американской стали, продуктов питания и бытовой химии.

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Теги: США, Канада

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