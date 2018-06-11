Трамп вновь обрушился с критикой на ЕС и Канаду

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, который накануне уже прибыл в Сингапур, где во вторник пройдут его исторические переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, все еще находится под впечатлением от саммита G7 и продолжает критиковать его участников в своем твиттере.

По его утверждению, Канада ежегодно получает от торговли с США около $100 млрд. "И после этого Джастин (Трюдо - ИФ), делает вид, что оскорблен, когда его призывают к ответу", - написал Трамп, комментируя заявление премьер-министр Канады об американских пошлинах, которые тот назвал "оскорбительными". (Из-за этого выступления Трюдо американский президент отказался подписать итоговое коммюнике саммита "семерки").

Трамп добавил, что он, как президент США, не может допустить, чтобы американские фермеры из своего кошелька оплачивали сохранение положительного внешнеторгового баланса других стран.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

Президент также напомнил, что США по-прежнему вкладывают огромные деньги в обеспечение безопасности этих стран посредством взносов в НАТО.

"Мы больше не можем позволить ни друзьям, ни врагам использовать. Американский рабочий должен быть на первом месте", - подытожил президент.