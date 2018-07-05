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Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российская делегация отправится на международный авиационно-космический салон "Фарнборо 2018" в Великобритании, который пройдет через две недели, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Источник не уточнил численность и состав российской делегации. Вместе с тем, по его словам, экспозиции российских компаний и корпораций на выставке не будет.

В пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" заявили, что корпорация не будет принимать участие в форуме из-за условий организаторов.

"Мы всегда открыты для международного сотрудничества, однако условия, выдвинутые организаторами "Фарнборо", делают работу на этой площадке практически невозможной. По этой причине в 2018 году на выставке отсутствует стенд "Рособоронэкспорта" и любая продукция наших оборонных компаний",- сказал представитель "Ростеха".

В Объединенной авиастроительной корпорации ранее заявляли, что ОАК тоже не планирует демонстрировать свою гражданскую авиатехнику на британском авиасалоне "Фарнборо", будет только шале.

Международный авиасалон "Фарнборо" пройдет 16-22 июля. Организаторы авиасалона - Society of British Aerospace Companies - запретили России выставлять в 2018 году продукцию военного назначения.

В 2014 и в 2016 году РФ сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Три года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году "Ростех" и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.

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Теги: Фарнборо, Великобритания

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