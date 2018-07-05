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Делегация "Роскосмоса" не поедет в Великобританию на авиасалон "Фарнборо"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Делегация госкорпорации "Роскосмос" не поедет на международный авиакосмический салон "Фарнборо", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".

В 2016 году, во время предыдущего салона, проходящего раз в два года в Великобритании, российскую ракетно-космическую отрасль представляли прежний глава "Роскосмоса" Игорь Комаров и президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев, который накануне подал в отставку.

Уже тогда "Роскосмос" и предприятия отрасли не организовывали стенды в рамках авиасалона и не представляли свою продукцию.

В госкорпорации заявляли, что критического воздействия на ракетно-космическую отрасль неучастие "Роскосмоса" в "Фарнборо" не окажет.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что российская делегация поедет на международный авиационно-космический салон "Фарнборо 2018" в Великобритании, который пройдет через две недели. При этом экспозиции российских компаний и корпораций на салоне не будет. Источник не уточнил численность и состав делегации.

Международный авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля. Организаторы авиасалона - Society of British Aerospace Companies - запретили России выставлять в этом году продукцию военного назначения.

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Теги: Роскосмос, Фарнборо

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