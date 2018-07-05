Причиной смерти сына главаря ИГ назвали удар российских ВКС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Источник иракского телеканала "Рудау" в иракских разведслужбах в четверг заявил, что, по его данным, сын главаря террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади - Хузайфа аль-Бадри - был убит 2 июля во время удара российских ВКС по позициям террористов в сирийской провинции Хомс.

В сообщении утверждается, что российская авиация 2 июля выпустила три ракеты по укрытиям террористов в горах Хомса. В укрытии в момент удара находились около 30 командиров ИГ, а также охранники аль-Бадри.

Ранее члены ИГ сообщали в интернете о гибели сына Аль-Багдади во время боевых столкновений с правительственными силами Ирака и российскими ВС близ провинции Хомс.

Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади находится в международном розыске, его точное местоположение неизвестно. Неоднократно появлялась информация о его гибели, однако представители террористической группировки эти сообщения опровергали.