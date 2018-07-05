В мире

Меркель и Орбан разошлись в понимании "человечности" относительно мигрантов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее венгерский коллега Виктор Орбан, обсуждая миграционный кризис, высказали разные точки зрения относительно понятия "человечность".

"Мы никогда не должны забывать: речь идет о людях (иммигрантах - ИФ), о людях, кто приехал к нам, и это касается основной европейской идеи - человечности", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с Орбаном в Берлине.

Она уточнила, что если Европа хочет сохранить свою "душу", ей нельзя абстрагироваться от страданий мигрантов.

Меркель также сказала, что Венгрия, несмотря на действие Дублинского соглашения по приему беженцев, не считает себя ответственной за нелегалов.

В миреПремьер Венгрии назвал мигрантов ненужным его стране ядомЧитать подробнее

Однако Орбан заявил, что Европа должна совершенно иным образом продемонстрировать "человечность" в отношении миграционной проблемы.

"Мы должны быть человечными, не создавая при этом фактор притяжения (нелегалов в Европу - ИФ), и единственный известный нам способ поступить, так это закрыть границы, помочь странам (откуда идет миграция - ИФ) и не допускать к себе людей, которые приносят неприятности", - отметил премьер Венгрии.

Он также выразил несогласие с заявлениями германской стороны, что Будапешт якобы не проявляет солидарности с другими странами в решении миграционной проблемы.

В то же время Меркель назвала встречу с Орбаном продуктивной.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Германия, Ангела Меркель

Новости по теме

В мире
Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском правеЕвропарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве
В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских правПодробнее
 В МВД Великобритании не квалифицировали отравление в Эймсбери как покушениеВ МВД Великобритании не квалифицировали отравление в Эймсбери как покушение
По данным министерства, пострадавшая пара не была связана со СкрипалямиПодробнее
 Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В то же время, российская делегация на выставку поедет, сообщил источникПодробнее
 В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы
С острова эвакуировали всех людей, приехавших отпраздновать День независимостиПодробнее
Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
 СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
 Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаЭкономика"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2В миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМЭкономикаНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСВ миреРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании

"Человек-муравей и Оса": Соразмеряй и властвуй

"Человек-муравей и Оса": Соразмеряй и властвуйНа экраны вышел третий фильм из вселенной Marvel с начала года Подробнее

Мединский предложил посвятить "Ночь кино" юбилею Курской битвы

Россиянин разлили в аэропорту в Тбилиси опасную жидкость из мести

Верховный суд Чечни отказался перевести в другой регион рассмотрение дела Титиева

Меркель и Орбан разошлись в понимании "человечности" относительно мигрантов

ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев

Меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики Подробнее

ФСИН в течение полугода направит документы для перерасчетов осужденным их сроков

Истфак МГУ извинился за преподавателей, поспоривших с охраной Третьяковки

Истфак МГУ извинился за преподавателей, поспоривших с охраной ТретьяковкиФакультет считает, что сотрудники должны были зарегистрировать свой визит и получить бейджи "гида-гостя" Подробнее

Скончалась директор Молодежного театра на Фонтанке

Мужчина сломал ногу после падения лифта с 40-го этажа в Москве

Генпрокуратура заинтересовалась делом о продаже диазепама матерью ребенка-инвалида

Топ-менеджера Первого чешско-российского банка будут судить за растрату

В Испании задержали 129 членов армяно-грузинской банды

Митрохина оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы

Космонавты впервые отправятся на орбиту на ракете "Союз 2.1а" в 2020 году

Меркель допустила снижение пошлин на ввоз автомобилей из США

МИД РФ призвал британскую полицию абстрагироваться от политических игр

В "Единой России" напомнили о выходе чиновников на пенсию позже других россиян

Число купивших у "Натали Турс" билеты и туры оценили в 10 тыс. человек

Участника акции протеста по ошибке отправили в колонию до вступления приговора в силу

В суде пояснили, что жалоба на приговор Вячеслава Шатровского пришла слишком поздно, так как была отправлена почтой Подробнее

Экс-разработчик отравляющих веществ исключил утечку "Новичка" из Портон-Дауна

Siemens поставил в Грозный основное оборудование для строящейся ТЭС

Володин объяснил, зачем в Госдуме рассказали о размере пенсий депутатов

ФСИН объяснила Шестуну, как арестованным подавать документы для участия в выборах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru