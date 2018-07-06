Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет продуктивной.

"Скоро встречусь с Путиным, и мы все проведем замечательно", - заявил он, выступая на митинге в штате Монтана на северо-западе США.

Он назвал "глупцами" тех, кто выступает против налаживания США нормальных отношений с Россией и Китаем.

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что в ходе встречи 16 июля в Хельсинки президенты двух стан могут договориться о выводе иранских войск с территорий на юго-западе Сирии, куда взамен войдут сирийские правительственные войска.

Россия, по данным агентства, обсуждает такой вариант развития событий с Ираном.

В сообщении отмечается, что если в Хельсинки удастся достичь такой договоренности, то она послужит для Трампа доказательством продуктивности встречи с российским лидером.

Присутствие Ирана в Сирии является для США наиболее важной темой для обсуждения в рамках саммита, считает Bloomberg.