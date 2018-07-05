Глава Ростуризма обсудил с турецкой стороной ситуацию вокруг "Натали Турс"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Олег Сафонов обсудил с министром культуры и туризма Турции случаи выселения российских туристов, клиентов туроператора "Натали Турс" из отелей и требования у них доплат за проживание.

"Мы знаем, что по ряду стран сейчас предъявляются безусловно незаконные требования выселения туристов, которые уже размещены в отелях, или требования внесения дополнительной платы. Я обратился к министру культуры и туризма Турецкой республики, где были такие случаи, попросил его включиться. Также я планирую встречи с послами всех стран, где есть угроза выселения", - сказал он журналистам в четверг.

Сафонов напомнил, что когда те или иные туроператоры уходят с рынка, такие ситуации случаются. "Но позиция государственных властей состоит в том, что никакие гостиницы, отели, коллективные средства размещения не имеют права выселять туристов и требовать доплат. Мы не знаем, были ли проведены расчеты. Мы считаем, что должны быть защищены интересы туристов. Если турист заселен, он должен находиться там столько, сколько написано в ваучере. Принимающие стороны пусть разбираются между собой, но турист в это вовлечен не должен быть. Это уже неоднократно подтверждалось послами соответствующих стран. Я хочу выразить уверенность, что мы решим эту проблему", - сказал он.

Глава Ростуризма напомнил, что если туристам все же придется второй раз оплатить размещение, то нужно обязательно взять документы, подтверждающие оплату, а, вернувшись на родину, предъявить эти документы компании "Натали Турс" для компенсации затрат, а если она не захочет компенсировать, то в страховую компанию.

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.

Глава "Натали Турс" в среду сообщил, что его клиенты столкнулись с "произволом" в Турции, где сотрудники принимающей компании Peninsula Tour приехали в отели к туристам, которые уже жили там по несколько дней, и стали требовать повторной оплаты под угрозой выселения. При этом во вторник турецкая компания заявила, что сам туроператор посоветовал ей брать повторно депозиты с туристов до перевода денег. При этом деньги от "Натали Турс" не приходят.