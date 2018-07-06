"Натали Турс" должна туристам $15 млн

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Натали-Турс" продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму $15 млн, гарантий в 150,5 млн рублей не хватит для выплат всем клиентам, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По предварительным данным главы компании Владимира Воробьева, которые он сообщил ассоциации "Турпомощь", компания продала до 10 тыс. туров на общую сумму порядка $15 млн. Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере 6 млн рублей на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим", - рассказала она.

Тюрина напомнила, что для того, чтобы туристы могли получить компенсации из финансовых гарантий, туроператор должен объявить об остановке деятельности. "Но Воробьев на заседании наблюдательного совета "Турпомощи" снова подтвердил, что хочет продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть в следующем году. Фактически он делает туристов и агентов заложниками ситуации. Согласятся на "гарантийные обязательства" - возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся - получат гораздо меньше, чем заплатили", - подчеркивает она.

По данным РСТ, юридическая сила, а также реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена. "Наши юристы считают, что у предложенного туроператором варианта нет перспектив, и лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат - в суд", - сказала И.Тюрина.

Как сообщалось ранее, "Натали Турс" предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.

30 июня "Натали Турс" объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года, так как принимающие компании в зарубежных странах отказываются обслуживать туристов "Натали" в долг.

Ответственность трех юридических лиц туроператора застрахована на 150,5 млн рублей в СК "Ингосстрах". В фонде персональной ответственности компании - еще 6 млн рублей, которые можно использовать для выплат туристам.