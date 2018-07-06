Главные новости
В РоссииРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере
В мире Кризис на Украине

На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса

План предполагает ввод двух тысяч миротворцев и контрпропаганду против российских властей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7) обсудили стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную МВД.

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

Министр отметил, что стратегия говорит не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и о проведении активной контрпропаганды и борьбе за благосклонность людей.

В миреТрибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключениюЧитать подробнее

"Мы предлагаем механизм "малых шагов", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел заявил, что после "деоккупации Донбасса" необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Эти нормы, по его словам, не будут касаться тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей.

"Мы не должны забывать, что при возвращении Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", - заявил Аваков.

Он отметил, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии. Также он отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Донбасс, Арсен Аваков

Новости по теме

В мире
Помпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск с песней Rocket ManПомпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man
Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой", выступая на Генассамблее ООН в 2017 годуПодробнее
 Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе опознан как палач ИГПодозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе опознан как палач ИГ
Предполагается, что Оссама Крайем участвовал в сожжении заживо иорданского пилотаПодробнее
 Не менее 24 человек погибли из-за взрывов в МексикеНе менее 24 человек погибли из-за взрывов в Мексике
Серия взрывов произошла на производстве фейерверковПодробнее
 Асахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в ЯпонииАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в Японии
Главари секты организовали газовую атаку в токийском метроПодробнее
Трамп поделился ожиданиями от встречи с ПутинымТрамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным
Президент США хочет обсудить сложные вопросы отношений с Китаем и ИраномПодробнее
 Правящая коалиция ФРГ смогла прийти к соглашению по миграционной политикеПравящая коалиция ФРГ смогла прийти к соглашению по миграционной политике
Без договоренностей с другими странами министр внутренних дел отказался бы пускать мигрантов на территорию ГерманииПодробнее
 У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов
Спасены 89 человек, около 50 считаются пропавшими без вестиПодробнее
 Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском правеЕвропарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве
В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских правПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товарыСпортПутин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в Японии

Украина решила добавить журналисту Вышинскому обвинение в хранении оружия

Мэрия Москвы сочла невозможным проведение митинга против пенсионной реформы в центре

Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене

Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестацией Подробнее

На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса

План предполагает ввод двух тысяч миротворцев и контрпропаганду против российских властей Подробнее

ЕС изменит мандат Европейского инвестбанка ради кредитов Ирану в условиях санкций

Футбольный болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,5%

Дело ректора университета Бонч-Бруевича прекращено по просьбе ФСБ

Уругвай - Франция. Онлайн

Уругвай - Франция. ОнлайнВ Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России Подробнее

В ФИФА прокомментировали сведения о положительном допинг-тесте игрока сборной Ирана на ЧМ

Речь идет о Саиде Эззатоллахи, на клубном уровне защищающем цвета ФК "Ростов" Подробнее

СКР проверит информацию о покушении на россиянина Винника в Греции

Вице-премьер РФ Акимов сменит Дворковича во главе совета директоров РЖД

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящий матч сборной России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00онлайнQF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00