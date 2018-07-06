Представители "евротройки" предложили создать независимые от доллара формы торговли с Ираном

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Представители "Евротройки" на встрече в Вене выразили готовность выработать независимые от доллара коллективные и индивидуальные формы торговли с Ираном, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Из Ирана уже ушли "Тоталь" и Пежо. Они взвесили и решили, что для них американский рынок важнее", - сказал Лавров журналистам в Вене.

"Наши французские коллеги объяснили, что они ничего поделать не могут. То, что они могут сделать-это коллективно и индивидуально разработать такие формы торговли и расчетов с Ираном, которые не будут зависеть от доллара и которые будут вестись по линии компаний видящих в торговле с Ираном большую выгоду, чем в торговле с США",- отметил министр.

По его словам, речь идет, в том числе, о мелких и средних компаниях.

По словам Лаврова, участники иранской сделки условились выработать меры по защите своих экономических операторов от американских санкций против Ирана.

"Угроза экстерриториального применения санкций, которые Вашингтон вводит в ближайший месяц в качестве первой волны, а затем в ноябре будет вторая волна для тотального запрета на покупки иранской нефти, уже из Вашингтона прозвучала", - сказал Лавров журналистам в Вене в пятницу.

"И все согласны с тем, что это абсолютно нелегитимная практика и она не может быть принята как должное. Но, разумеется, это линия, которую едва ли удастся изменить и предстоит достаточно борьба в торгово-экономической и политической сфере", - отметил министр.

"И предстоит в рамках постоянного действующего механизма экспертов разрабатывать такие методы ведения торгово-экономических связей, которые не будут создавать проблем для экономических операторов тех стран, которые сохранили свое участие в этой договоренности", - подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что ЕС изменит мандат Европейского инвестбанка ради кредитов Ирану в условиях санкций.

Как заявил Лавров, Иран на встрече в Вене подтвердил свою приверженность соглашению по иранской ядерной программе, иранские представители заявили, что Тегеран не будет выходить из СВПД.

"Разумеется это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ", - отметил министр.

В Вене в пятницу прошла встреча глав МИД стран (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия), подписавших соглашение с Ираном. Оно прошло впервые после выхода США из иранской сделки 8 мая этого года. Последний раз Совместная комиссия по СВПД на министерском уровне собиралась в сентябре 2017 года "на полях" генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда встреча проходила при участии США.