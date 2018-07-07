Предстоящая встреча Путина и Трампа обеспокоила НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В НАТО нарастет озабоченность в связи тем, что возможные договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе предстоящего саммита в Хельсинки будут достигнуты в обход альянса, заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

"Мы в альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - сказал он в интервью изданиям сети Funke.

Байер отметил, что страны НАТО не были привлечены к планированию встречи и выработке вопросов, которые Трамп намерен обсудить Путиным. Он отметил, что аналогичная ситуация имела место перед встречей американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил он.

Перед встречей с Путиным Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.