Власти Таиланда подтвердили эвакуацию четырех школьников из затопленной пещеры

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели вывели уже четырех членов футбольной команды из пещеры в Таиланде, сообщает фейсбук спецназа ВМС страны.

В свою очередь The Guardian со ссылкой на источники уточняет, что в ближайшее время на свободе окажутся еще двое школьников.

Ранее из пещеры уже успешно выбрались два мальчика, в настоящее время их отправили в больницу.

Сегодня утром спасатели начали вызволять 12 юных членов футбольной команды и их тренера, которые оказались отрезаны от мира, после того как 23 июня пошли в пещеру, которую вскоре затопило. Их удалось найти только спустя 10 дней.

Было решено, что мальчики, у которых нет опыта дайвинга - не говоря уже о плавании в темных узких проходах - все же будут плыть под водой. Им доставили снаряжение для подводного плавания, на этом сложном пути их сопровождают профессиональные дайверы. Большую часть пути общей длиной примерно в 4 км школьники пройдут пешком, но в некоторых частях коридоров придется нырять.

Спасателям пришлось начать операцию по вызволению школьников, так как в ближайшие дни на регион могут обрушиться новые муссонные дожди и есть риск, что пещеры затопит еще больше.