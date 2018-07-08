Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда, сообщает телеканал Sky News.

Губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям потребуется "порядка 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции, который начнется уже следующим утром. Сейчас в Таиланде уже наступил вечер.

Губернатор также отметил, что операция проходит "лучше, чем ожидалось".

Оссатанакорн также уточнил, что завтрашний этап спасательной операции займет от 10 до 20 часов.

В результате муссонных дождей коридоры пещер оказались затоплены. Откачать всю воду не удалось, поэтому часть пути школьники идут пешком, а часть плывут под водой. Они снабжены экипировкой для подводного плавания, их сопровождают опытные дайверы.

Местные власти сообщают, что из пещеры удалось вывести четверых мальчиков, все они доставлены в больницу. При этом некоторые СМИ писали, что речь может идти уже о шести спасенных, но официально эта информация не подтвердилась.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.