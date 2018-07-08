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США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону

Постпред США при НАТО пообещала попытаться не допустить покупку С-400 Анкарой и заявила, что РФ переманивает и других американских союзников

США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону
Постановка расчетов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" к заступлению на боевое дежурство
Фото: Интерпресс/ТАСС, Владислав Белогруд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские власти работают по всем направлениям, чтобы Турция отказалась от идеи приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы очень против этого (покупки Анкарой С-400 - ИФ), потому что это отрицательно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции. Мы не можем одновременно использовать созданную Россией оборонную систему и поставлять F-35 в Турцию. Поэтому мы работаем с Турцией по всем направлениям, чтобы они не размещали эту российскую систему у себя" - сказала Хатчисон телеканалу Fox News.

Постпред отметила, что США неоднократно на различных уровнях обсуждали покупку Турцией ЗРС С-400.

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"Я считаю, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону, они пытаются переманить многих наших союзников", - отметила постпред США.

Она заявила, что Турция является одним из сильнейших членов НАТО, с которым США намерены продолжать сотрудничество.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Между тем США оказывают давление на Анкару, требуя отказаться от контракта. Американский сенат даже принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400. Но затем все же было объявлено, что США передадут Турции истребители-бомбардировщики F-35, несмотря на противодействия со стороны Конгресса.

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Теги: Турция, С-400, США, НАТО

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