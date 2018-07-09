Глава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в Эймсбери

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери, сообщает агентство Reuetrs.

"Реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Британии. Это то, что мы и весь мир должны осудить все вместе", - сказал Уильямсон, выступая в парламенте.

Неясно, имел ли в виду Уильямсон "дело Скрипалей" или новое происшествие, отмечают СМИ.

Агентство подчеркивает, что Уильямсон не конкретизировал, говорит ли он о "деле Скрипалей" или же о новом происшествии. В марте этого года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в Солсбери. Оба выжили и пошли на поправку. Лондон утверждает, что к нападению причастна Россия, что Москва неоднократно отвергала.

Великобритания утверждает, что новое отравление - в Эймсбери пострадали два человека, и теперь одна женщина мертва - было совершено с применением того же яда, что и в Солсберри, которое Лондон классифицирует как "Новичок".

Ранее британская полиция сообщила, что британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице. Как сообщает агентство, представитель спецслужб Великобритании заявил, что нет доказательств того, что Стерджесс и госпитализированный вместе с ней мужчина, который сейчас в критическом состоянии, пострадали от той же порции яда, которая отравила Скрипалей.