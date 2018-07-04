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Пострадавшая от контакта с неизвестным веществом пара поступила в больницу Солсбери без сознания

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие от контакта с неизвестным веществом в британском населенном пункте Эймсбери (графство Уилтшир) поступили в больницу Солсбери в бессознательном состоянии и с пеной изо рта, пишет в среду британская The Sun.

По ее данным, пара - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - находятся в больнице с субботы. Их знакомый сообщил газете, что они почувствовали себя плохо и собирались сами пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в городе Солсбери, однако не успели этого сделать и впали "в состояние зомби".

Соседи пострадавших рассказали, что перед инцидентом пара посещала барбекю, организованное баптистской церковью Эймсбери. В среду здание церкви было оцеплено.

Город Эймсбери расположен в 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Эймсбери известен тем, что он располагается в непосредственной близости от одной из главных достопримечательностей Великобритании - Стоунхенджа.

Представители спецслужб выясняют, не попали ли эти люди под воздействие не выявленного ранее нервнопаралитического вещества "Новичок", которым, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Скрипали были выписаны из больницы весной. В мае Юлия Скрипаль поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться.

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Теги: Великобритания, Солсбери

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