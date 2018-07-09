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Борис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по Brexit

Экс-глава МИД Великобритании подчеркнул, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе"

Борис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по Brexit
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что решил оставить должность, осознав, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

"В пятницу я признал, что мои аргументы были поддержаны слишком малым числом для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Терезу Мэй - ИФ), как минимум, с достижением кабинетом (министров - ИФ) решения по дальнейшему движению вперед. Как я тогда сказал, теперь у правительства есть песня, которую можно спеть. Беда в том, что на выходных я репетировал слова из нее и понял, что слова застряли в горле", - сказал он в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй и опубликованном в его твиттере.

По его словам, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Великобритания "действительно направилась к статусу колонии".

Вместе с тем он поблагодарил сотрудников внешнеполитического ведомства за плодотворную совместную работу. "Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей", - отмечается в письме экс-главы МИД Великобритании.

Джонсон подал в отставку ранее в понедельник после того, как должность министра по делам выхода Великобритании из ЕС оставил Дэвид Дэвис. Лондон пока не объявил, кто теперь займет пост министра иностранных дел.

В ходе встречи в минувшую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В частности, они согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает Би-би-си, будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории". Мэй заявила, что такой план позволит обеспечить исполнение Brexit.

По данным телеканала, Джонсон заявил, что планы Мэй по Brexit могут сделать Великобританию "вассальным государством" и стать "серьезным ограничителем для свободной торговли".

Джонсон занял пост министра иностранных дел Великобритании в июле 2016 года после референдума о выходе страны из ЕС. До этого он также занимал пост мэра Лондона. Джонсон в преддверии проведения референдума считался одним из самых ярых сторонников этой идеи.

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Теги: Великобритания, Борис Джонсон

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